Смешали 120 г раствора серной кислоты с массовой долей 20% и 80 г 30%раствора того же ве??ества. массовая доля кислоты в получунном растворе равна_______%

Химия

Смешали 120 г раствора серной кислоты с массовой долей 20% и 80 г 30%раствора того же ве??ества. массовая доля кислоты в получунном растворе равна_______%

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