Найди правило, по которому записан ряд чисел, и запиши в нем ещё 4 числа. 199,299,399499, увеличь каждое число на 1 и запиши верные равенства.

Алгебра
Найди правило, по которому записан ряд чисел, и запиши в нем ещё 4 числа. 199,299,399499, увеличь каждое число на 1 и запиши верные равенства.
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200) 300) 399500)))))
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