Найди правило, по которому записан ряд чисел, и запиши в нем ещё 4 числа. 199,299,399499, увеличь каждое число на 1 и запиши верные равенства.
Алгебра
Найди правило, по которому записан ряд чисел, и запиши в нем ещё 4 числа. 199,299,399499, увеличь каждое число на 1 и запиши верные равенства.
Ответ(ы):
Гость:
200) 300) 399500)))))
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Биология
ПОМОГИТЕ РЕШИТЬ ЗАДАЧУ....ОЧЕНЬ СРОЧНО(желательно расписать её более подробно) Гипертрихоз передается через У - хромосому, а резус - фактор (Rh+) -...