Найди правило, по которому записан ряд чисел, и запиши в нем ещё 4 числа. 199,299,399499, увеличь каждое число на 1 и запиши верные равенства.

Алгебра

Найди правило, по которому записан ряд чисел, и запиши в нем ещё 4 числа. 199,299,399499, увеличь каждое число на 1 и запиши верные равенства.

Автор: Гость