Задать 5 типов вопросов к предложению The stage was very small and uncomfortable

Английский язык
Задать 5 типов вопросов к предложению The stage was very small and uncomfortable
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