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Помогите H2SO4+ Al(OH)3
Химия
Помогите H2SO4+ Al(OH)3
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Ответ(ы):
Гость:
3H2SO4+2AL(OH)3=AL2(SO4)3+6H2O
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