Найдите наибольшее целое решение неравенства: (2х+1)(х+4) - 3х(х+2) больше 0
Алгебра
Найдите наибольшее целое решение неравенства: (2х+1)(х+4) - 3х(х+2) больше 0
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