1. Напишите уравнения реакций, которые надо провести для осуществления следующих ??ревращений: Fe→FeCl2→Fe(OH)2→Fe(OH)3→Fe(NO3)3
Химия
1. Напишите уравнения реакций, которые надо провести для осуществления следующих ??ревращений: Fe→FeCl2→Fe(OH)2→Fe(OH)3→Fe(NO3)3
Ответ(ы):
Гость:
1. fe+2hcl=fecl2+h2 2. fecl2+2naoh=fe(oh)2+2nacl 3. 4fe(oh)2+2h2o+o2=4fe(oh)3 4. fe(oh)3+3hno3=fe(no3)3+3h2o
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