1) найти по 3 ароморфоза у растений,птиц и млекопитающих 2) Сделайте предположения о вероятных последствиях развития живого мира при внезапном отсутствии географической изоляции.

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Роморфозы у птиц: Увеличение больших полушарий мозга, коры мозга, мозжечка. Прогрессивное развитие органов зрения и слуха. Лёгкие трубчатые кости в скелете. Губчатые легкие. Развитие дыхательных мешков. Механизм двойного дыхания (газообмен при вдохе и выдохе) . Четырёхкамерное сердце (полная перегородка в желудочке) . Разделение венозного и артериального кровотоков. Увеличение интенсивности обмена веществ. Теплокровность – повышает уровень жизнедеятельности, уменьшает зависимость от среды (в первую очередь – от температуры) . Перьевой покров – важная предпосылка теплокровности, хорошо сохраняет тепло; позволяет летать Превращение передних конечностей в крылья. Ароморфозы у млекопитающих: Развитие коры головного мозга (новой коры – неопаллиума) обеспечило широкую адаптацию к условиям окружающей среды. Сложные и совершенные поведенческие реакции. Возникновение и развитие органов вынашивания и вскармливания плода – матки и млечных желёз. Развитие эмбриона в организме матери, живорождение. Волосяной покров, подкожная жировая клетчатка и кожное кровоснабжение обеспечивают сохранение тепла, терморегуляцию и поддержание постоянной температуры тела. Возникновение 4-камерного сердца, разделение потоков крови на венозный и артериальный. Появление альвеолярных легких. Высокая интенсивность обмена веществ, гомойотермность (теплокровность) . Возникновение мышечной диафрагмы обеспечило более интенсивное дыхание и газообмен.