X^4-13x^2+36=0 решить уравнение

Алгебра
X^4-13x^2+36=0 решить уравнение
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
X^4-13x^2+36=0 пусть x^2=a тогда a^2-13a+36=0 D=169-144=25 a(1,2)=13+- 5/2 a(1)=4 a(2)=9 теперь подставялем x^2=4 x(1,2)=+- 2 x^2=9 x(1,2)=+- 3 Ответ:+-2:+-3
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Литература
Клички животных из постойко
Ответить
Математика
Из суммы чисел 7и6 вычесть 12.
Ответить
Математика
Лев съест овцу за 2 дня, волк- за 3 дня, а собака- за 6 дней. за сколько дней лев, волк и собака вместе съедят овцу?
Ответить
Русский язык
Пожалуйста определить падеж этих словосочетаний вспомнил о встрече опоздал на урок опоздали на урок будем провожать бабушку быстрый бег помогала по...
Ответить
Русский язык
Составьте предложение со словом организованный так, чтобы оно было кратким прила??ательным и кратким причастием. также составьте предложения с эт...
Ответить