X^4-13x^2+36=0 решить уравнение
Алгебра
X^4-13x^2+36=0 решить уравнение
Ответ(ы):
Гость:
X^4-13x^2+36=0 пусть x^2=a тогда a^2-13a+36=0 D=169-144=25 a(1,2)=13+- 5/2 a(1)=4 a(2)=9 теперь подставялем x^2=4 x(1,2)=+- 2 x^2=9 x(1,2)=+- 3 Ответ:+-2:+-3
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