Составьте предложение со словом организованный так, чтобы оно было кратким прила??ательным и кратким причастием. также составьте предложения с этими же условиями со словом взволнованный. заранее спасибо!!!!

Русский язык
Составьте предложение со словом организованный так, чтобы оно было кратким прила??ательным и кратким причастием. также составьте предложения с этими же условиями со словом взволнованный. заранее спасибо!!!!
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