Помогите написать сочинение на теме Дни недели (Вторник,четверг,пятница)

Гость: Гость:

Я никогда не задумывалась, почему понедельник назвали понедельником, вторник вторником,среду средой,пятницу пятняцой.. Но однажды в книжке я нашла страницу с происхождением их названия.Я обрадовалась! И начала читать откуда произошло название дней недели.Оказывается это очень легко! Понедельник -1-ый ,вторник- 2-ой,среда-средний, четверг-4-ый,пятница-5-ый, но вот бида... страница вырвана с выходными днями! Но я не расстроилась сильно.Потому что я узнала происхождение рабочих дней!