Помогите написать сочинение на теме Дни недели (Вторник,четверг,пятница)
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Помогите написать сочинение на теме Дни недели (Вторник,четверг,пятница)
Ответ(ы):
Гость:
Я никогда не задумывалась, почему понедельник назвали понедельником, вторник вторником,среду средой,пятницу пятняцой.. Но однажды в книжке я нашла страницу с происхождением их названия.Я обрадовалась! И начала читать откуда произошло название дней недели.Оказывается это очень легко! Понедельник -1-ый ,вторник- 2-ой,среда-средний, четверг-4-ый,пятница-5-ый, но вот бида... страница вырвана с выходными днями! Но я не расстроилась сильно.Потому что я узнала происхождение рабочих дней!
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