Можете даже неискать ответ на свой вопрос все думают только о себе для них главное найти ответ на свой вопрос а на другие вопросы им наплевать и это правда
Беларуская мова
Можете даже неискать ответ на свой вопрос все думают только о себе для них главное найти ответ на свой вопрос а на другие вопросы им наплевать и это правда
Ответ(ы):
Гость:
Это игаисты.Они только о себе думают. На других им плевать с высокой колокольни.
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