Можете даже неискать ответ на свой вопрос все думают только о себе для них главное найти ответ на свой вопрос а на другие вопросы им наплевать и это правда

Беларуская мова

Можете даже неискать ответ на свой вопрос все думают только о себе для них главное найти ответ на свой вопрос а на другие вопросы им наплевать и это правда

Автор: Гость