20 терминов лингвистики. 5 класс.

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Классы глаголовПодразделения глаголов в зависимости от различных соотношений основы инфинитива в основы настоящего времени.Продуктивные классы характеризуются таким соотношением названных основ, с которым глаголы вновь образуются посредством словообразовательных аффиксов. Продуктивных глагольных классов пять:1) Первый класс объединяет глаголы с основой инфинитива на -а(т,ъ) и основой настоящего времени на -aj-: чита-ть — numaj-ym (читают), еыпрямля-ть — еыпрямляj-ут (выпрямляет), созрева-тъ —созреваj-ym (созревают), опаздыва-ть — опаздываj-ут (опаздывают).2) Второй класс объединяет глаголы с основой инфинитива на -е(ть) и основой настоящего времени на -еj-: влад-еть—владеj-ут (владеют), жале-тъ—жалеj-у т (жалеют), уме-ть — умеj-ут (умеют).3) Третий класс объединяет глаголы с основой инфинитива на -ова(т,ъ), -ова (-ева)ть и основой настоящего времени на -уj-: странствова-ть — странствyj-ym (странствуют), торгова-ть—mopгyj-ym (торгуют), горева-тъ — горюj-ym (горюют).4) Четвертый класс объединяет глаголы с основой инфинитива на -ну(ть) и основой настоящего-будущего времени на -н-: крикну-ть — крикн-ут, толкну-тъ — толкн-ут, обман-уть — обман-ут.5) Пятый класс объединяет глаголы с основой инфинитива на -и(ть) и окончанием третьего лица множественного числа настоящего времени на -am, -ят (’-ат): люби-ть — люб-ят, проси-тъ — прос-ят, утю-жи-ть — утюж-ат.Непродуктивные классы характеризуются таким соотношением названных основ, с которым новые глаголы не образуются.Непродуктивные классы включают в себя разнообразные группы глаголов, иногда весьма малочисленные. Есть также изолированные глаголы с таким соотношением основы инфинитива и основы настоящего времени, которое не встречается ни в одном из классов (бежать, быть, дать^ есть, ехать, идти, надоесть, создать, чтить).