Как расписать пример 88/11

Математика
Как расписать пример 88/11
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Если не ошибаюсь то будет 8 целых Или будет 8/11 Я точно сказать не могу:((
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