Определить массу осадка если хлорид меди 2 смешали с 15%раствором гидроксида калия массой 200 грамм
Химия
Определить массу осадка если хлорид меди 2 смешали с 15%раствором гидроксида калия массой 200 грамм
Ответ(ы):
Гость:
CuCl2 + 2KOH = Cu(OH)2 + 2KCl m(KCl)чист=200*0,15=30 гр 56/60=х/98 х=91,5 гр
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