Найди в столбике лишнеее четвертое слово площадь луг суббота шкаф
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Найди в столбике лишнеее четвертое слово площадь луг суббота шкаф
Ответ(ы):
Гость:
Площадь. потому, что 3 скл.
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