Люди!!!ХЕЛП!!!!!!! Выберите из данных утверждений верные. 1)Все числительные изменя??тся по родам,числам и падежам. 2)По структуре все числительные могут быть простыми ,сложными и составными. 3)В составных количественных чи...

Русский язык
Люди!!!ХЕЛП!!!!!!! Выберите из данных утверждений верные. 1)Все числительные изменя??тся по родам,числам и падежам. 2)По структуре все числительные могут быть простыми ,сложными и составными. 3)В составных количественных числительных ,как и в составных порядковых числительных,склоняется каждое слово. 4)Собирательные числительные обозначают пары предметов.
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
1 и 2 точно верные, а вот на счет других не уверена. Но точно первые два!!!
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