Вставь в текст имена прилагательные во множественном числе: по листьям можно уз??ать растение.Листья бывают____________________ и __________________,тонкие и _________________________.Края у листьев то ровные,то с мелкими зуб...

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Вставь в текст имена прилагательные во множественном числе: по листьям можно уз??ать растение.Листья бывают____________________ и __________________,тонкие и _________________________.Края у листьев то ровные,то с мелкими зубчиками,то с причудливыми выемками.По зелёным жилкам на листьях поднимается из почвы вода Слова для справок : крохотные,мясистые,гладкие,громадные.

Автор: Гость