Найдите ширину прямоугольника, если его периметр равен 58 см, а его длина 18 см.
Математика
Найдите ширину прямоугольника, если его периметр равен 58 см, а его длина 18 см.
Ответ(ы):
Гость:
58:2-18=29-18=11см Ответ: ширина равна 11см
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