В двух бидонах одинаковое количество молока.Если из первого бидона отлить 3 литра,а из второго отлить 5 литров,то во втором бидоне молока станет в 3 раза меньше,чем в первом. Сколько литров молока было в каждом бидоне первонача...

Математика

В двух бидонах одинаковое количество молока.Если из первого бидона отлить 3 литра,а из второго отлить 5 литров,то во втором бидоне молока станет в 3 раза меньше,чем в первом. Сколько литров молока было в каждом бидоне первоначально ?

Автор: Гость