В двух бидонах одинаковое количество молока.Если из первого бидона отлить 3 литра,а из второго отлить 5 литров,то во втором бидоне молока станет в 3 раза меньше,чем в первом. Сколько литров молока было в каждом бидоне первонача...
Математика
В двух бидонах одинаковое количество молока.Если из первого бидона отлить 3 литра,а из второго отлить 5 литров,то во втором бидоне молока станет в 3 раза меньше,чем в первом. Сколько литров молока было в каждом бидоне первоначально ?
Ответ(ы):
Гость:
X - было молока в каждом бидоне x-3 - стало в первом x-5 - стало во втором x-3=3*(x-5) x-3=3x-15 2x=12 x=6
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