Составь схемы первых двух словосочетаний что надо сделать с этими словосочетаниями

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Составь схемы первых двух словосочетаний что надо сделать с этими словосочетаниями
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Ну, может быть Прил.+ Сущ. и т.д или указать главное и зависимое слова. Но скорее всего схема - это когда Прил.+ Сущ. , Гл. + Сущ. и т.д
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