С поля вывезли овощи на 10 машинах Каждая из этих машин делала по 8 рейсев в день и в??возила по 5 т за один рейс.Сколько тонн овощей вывезли эти машины?

Математика

С поля вывезли овощи на 10 машинах Каждая из этих машин делала по 8 рейсев в день и в??возила по 5 т за один рейс.Сколько тонн овощей вывезли эти машины?

Автор: Гость