С поля вывезли овощи на 10 машинах Каждая из этих машин делала по 8 рейсев в день и в??возила по 5 т за один рейс.Сколько тонн овощей вывезли эти машины?
Математика
С поля вывезли овощи на 10 машинах Каждая из этих машин делала по 8 рейсев в день и в??возила по 5 т за один рейс.Сколько тонн овощей вывезли эти машины?
Ответ(ы):
Гость:
1)10*8=80 рейсов 2)80*5=400 тонн овощей Ответ: 400 тонн
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