Сообщение о водорослях черного моря

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Наше Черное море – это одно из самых прекрасных морей в мире. Недаром Леонид Утесов прославил его в своей знаменитой песне «У Черного моря…» Флора и фауна Черного моря достойна самого тщательного изучения. Особый интерес представляют морские водоросли, живущие в Черном море. Водоросли – неотъемлемая часть моря. Без них его вообще невозможно представить. В мире известно около двадцати восьми тысяч водорослей. Можно попробовать представить себе, что могло бы произойти, если бы это были огромные растения. Наверное, они бы заняли весь мир. Но, к счастью, большинство видов водорослей – микроскопические формы. Эти создания неприхотливы. Им не нужна ничья забота, и поэтому они прекрасно чувствуют себя повсюду. Они живут в море, в океане, в снегу, в горячих источниках, в горах, под землей, на коре деревьев. Живут водоросли группами. Черное море в этом плане имеет свои особенности. Вода у него не очень прозрачная, и на большой глубине залегает слой сероводорода. Поэтому водоросли здесь располагаются в прибрежной зоне. Можно обнаружить около 277 видов водорослей, и больше всего водорослей примерно десяти видов. Нет крупных бурых водорослей, зато есть багрянки. Большое распространение получила цистозейра бородатая, покрывающая поверхность скал и валунов. В загрязненных участках Черного моря расположились зеленые водоросли – кладофора, энтероморфа, ульва. Черное море – это теплое море , поэтому там преобладают красные и зеленые водоросли. Зеленые находятся ближе к побережью, а красные предпочитают морские глубины. Водоросли давно нашли применение во всех отраслях народного хозяйства. Так, пищевая промышленность использует их для приготовления хлеба, конфет, пирожных, печенья, мороженого. Установлено, что в водорослях содержится огромное количество углеводов, белков, жиров. В голодные годы люди высушивали их на солнце и ели. Воистину, живя возле моря, умереть от голода трудно. Кроме того, что водоросли спасают от голода человека, они стали пищей и для домашнего скота и птиц. Водоросли используются в качестве удобрения для огородов. Из красных водорослей изготавливают агар–агар, или растительный желатин. Это средство для очистки посуды, средство хранения пищевых продуктов. А уж водоросли в медицине – это отдельная тема. Всемирно известный пенициллин, созданный советскими учеными, был получен из морской водоросли ламинарии. Это лекарство спасло тысячи жизней. На Черном море для переработки водорослей был построен Одесский агаровый завод.