От Москвы до Ставрополя поезд идёт 28 ч.,самолёт в 14 раз меньше времени,чем поезд.Ск??лько часов экономит самолёт для пассажиров?

Математика

От Москвы до Ставрополя поезд идёт 28 ч.,самолёт в 14 раз меньше времени,чем поезд.Ск??лько часов экономит самолёт для пассажиров?

Автор: Гость