От Москвы до Ставрополя поезд идёт 28 ч.,самолёт в 14 раз меньше времени,чем поезд.Ск??лько часов экономит самолёт для пассажиров?

Математика
От Москвы до Ставрополя поезд идёт 28 ч.,самолёт в 14 раз меньше времени,чем поезд.Ск??лько часов экономит самолёт для пассажиров?
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
1)28:14=2(ч) Ответ:2ч самолёт экономит для пассажиров
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