Почему при определенной концентрации углекислого газа в крови дыхание восстанав??ивается непроизвольно?
Биология
Почему при определенной концентрации углекислого газа в крови дыхание восстанав??ивается непроизвольно?
Ответ(ы):
Гость:
Потому что концентрация углекислого газа-это гуморальный метод регуляции нашего дыхания,который происходит без нашего сознания
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