Помогите разбить на слоги ярмарка,ручное,сестричка,язык

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Помогите разбить на слоги ярмарка,ручное,сестричка,язык
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Яр мар ка руч но е сес трич ка я зык
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