A1. В ромбе ABCD AB=10см, меньшая диагональ AC=12см. Найдите площадь ромба. A2. Найдите площадь равнобедренного треугольника, если его боковая сторона равна 6см, а угол при вершине равен 60°. A3. Найдите площадь прямоугольник...
Геометрия
A1. В ромбе ABCD AB=10см, меньшая диагональ AC=12см. Найдите площадь ромба. A2. Найдите площадь равнобедренного треугольника, если его боковая сторона равна 6см, а угол при вершине равен 60°. A3. Найдите площадь прямоугольника, если его диагональ равна 13см, а одна из сторон 5см. А4. Найдите площадь равнобедренной трапеции,у которой высота равна 16см, а диагонали взаимно перпендикулярны. B1. Докажите, что медиана треугольника разбивает его на два треугольника одинаковой площади. (Только подробно)
Ответ(ы):
Гость:
1)рассмотрим тю АВО-равнобедренный по свойству ромба,катет АО=6 по свойству ромба,найдем катет ВО по т.Пифагора. 100-36=64 значит катет ВО равен 8,а вся диагональ =16 S=1/2d1*d2=1/2*12*16=192 2)если угол при вершине =60 то углы при основании тоже равны по 60 следовательно треугольник равносторонний . проведем высоту(по св-ву равнобедренного треугольника она является медианой и биссектрисой) найдем высоту она=36-9=25 следовательно катет=5 S=1/2*5*6=15 ПРОСТИ НО УСТАЛА ПИСАТЬ
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