A1. В ромбе ABCD AB=10см, меньшая диагональ AC=12см. Найдите площадь ромба. A2. Найдите площадь равнобедренного треугольника, если его боковая сторона равна 6см, а угол при вершине равен 60°. A3. Найдите площадь прямоугольник...

Геометрия

A1. В ромбе ABCD AB=10см, меньшая диагональ AC=12см. Найдите площадь ромба. A2. Найдите площадь равнобедренного треугольника, если его боковая сторона равна 6см, а угол при вершине равен 60°. A3. Найдите площадь прямоугольника, если его диагональ равна 13см, а одна из сторон 5см. А4. Найдите площадь равнобедренной трапеции,у которой высота равна 16см, а диагонали взаимно перпендикулярны. B1. Докажите, что медиана треугольника разбивает его на два треугольника одинаковой площади. (Только подробно)

Автор: Гость