10 предложений с однородними членами предложения

Русский язык
10 предложений с однородними членами предложения
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Я посадил в огороде картошку , капусту и перец. Мама купила хлеб ,колбасу и конфеты . Я люблю петь,танцевать , рисовать ,веселиться . Сегодня у меня четыре урока :русский,алгебра,физика и химия. Мама любит смотреть фильмы и сериалы . Сегодня я сходил в школу ,а потом домой . Мне нравится синий,зелёный и чёрный цвета . Я слушаю русский и зарубежный рок . Я высокий , умный ,красивый ,любящий жизнь, человек.
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