Запиши верные равенства и дополни каждую величину до 9 м. 6м 25 см, 49см, 8м 23см, 3м 20см, 2дм 7см, 80дм, 9см, 1дм,
Математика
Запиши верные равенства и дополни каждую величину до 9 м. 6м 25 см, 49см, 8м 23см, 3м 20см, 2дм 7см, 80дм, 9см, 1дм,
Ответ(ы):
Гость:
2м+75см, 8м+51см ,77см, 5м+80см, 8м+73см, 1м, 8м+91см, 8м+90см. вот так както!!!!!
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