Запиши верные равенства и дополни каждую величину до 9 м. 6м 25 см, 49см, 8м 23см, 3м 20см, 2дм 7см, 80дм, 9см, 1дм,

Математика

Запиши верные равенства и дополни каждую величину до 9 м. 6м 25 см, 49см, 8м 23см, 3м 20см, 2дм 7см, 80дм, 9см, 1дм,

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