Найди в каждом столбике лишнее четвертое слово сова жужжит пчела дрозды
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Найди в каждом столбике лишнее четвертое слово сова жужжит пчела дрозды
Ответ(ы):
Гость:
Если ты имел ввиду эти четыре слова: -сова -жужжит -пчела -дрозды, то по-моему,лишнее слово-жужжит,так как это глагол,а остальные слова являются именами существительными. Удачи=)
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