Скажите перевод быстро срочно :)

Гость: Гость:

Однажды,жили король и королева.У них была красивая дочка по имени Роза.Король И королева жили в красивом(чудесном) замке на главной площади города/ Не далеко от дворца была высокая круглая башня.Широкая дорога и мост вел прямо в ( из) дворец(а).Рози часто ходила в Товер(Башню).Она открывала маленькую дверь назад и входила в Товер(Башню).