Скажите перевод быстро срочно :)

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Ответ(ы):
Гость:
Однажды,жили король и королева.У них была красивая дочка по имени Роза.Король И королева жили в красивом(чудесном) замке на главной площади города/ Не далеко от дворца была высокая круглая башня.Широкая дорога и мост вел прямо в ( из) дворец(а).Рози часто ходила в Товер(Башню).Она открывала маленькую дверь назад и входила в Товер(Башню).
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