В магазин привезли 360кг катофеля.это в три раза больше,чем свёклы,и на магазин привезли 360 кг картофеля это в три раза больше чем заклеить на 90 килограмм меньше чем капусты сколько всего килограммов овощей привезли в магазин

Математика

В магазин привезли 360кг катофеля.это в три раза больше,чем свёклы,и на магазин привезли 360 кг картофеля это в три раза больше чем заклеить на 90 килограмм меньше чем капусты сколько всего килограммов овощей привезли в магазин

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