В магазин привезли 360кг катофеля.это в три раза больше,чем свёклы,и на магазин привезли 360 кг картофеля это в три раза больше чем заклеить на 90 килограмм меньше чем капусты сколько всего килограммов овощей привезли в магазин

Математика
В магазин привезли 360кг катофеля.это в три раза больше,чем свёклы,и на магазин привезли 360 кг картофеля это в три раза больше чем заклеить на 90 килограмм меньше чем капусты сколько всего килограммов овощей привезли в магазин
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
360+90=450 (кг) капусты. З60:3=120(кг)свеклы 450+120+360=930(кг) всех овощей:)
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