Два самолёта вылетели из двух городов одновремено на встречу друг другу и встретились через 3 часа скорость 320 км ч второго 450 км ч каково расстояние между городами

Математика
Два самолёта вылетели из двух городов одновремено на встречу друг другу и встретились через 3 часа скорость 320 км ч второго 450 км ч каково расстояние между городами
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
1)320*3=960(км)-пролетел первый самолет до встречи со вторым. 2)450*3=1350(км)-пролетел второй самолет до встречи с первым. 960+1350=2310(км) Ответ:2310 км расстояние между городами.
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