Два самолёта вылетели из двух городов одновремено на встречу друг другу и встретились через 3 часа скорость 320 км ч второго 450 км ч каково расстояние между городами

Математика

Два самолёта вылетели из двух городов одновремено на встречу друг другу и встретились через 3 часа скорость 320 км ч второго 450 км ч каково расстояние между городами

Автор: Гость