Запиши слова буквами. падйомный кран,прайэхал, сйидобныйи грибы, абйэхал, зайэха??,крутой подйом, топлый прйиом

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Запиши слова буквами. падйомный кран,прайэхал, сйидобныйи грибы, абйэхал, зайэха??,крутой подйом, топлый прйиом
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