Подскажите кто может 1.9 Мая (к знаменательной дате) 23 февраля ( к ежегодному праздн??ку Дню защитника Отечества) тут надо составить предложения,а я не могу

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Подскажите кто может 1.9 Мая (к знаменательной дате) 23 февраля ( к ежегодному праздн??ку Дню защитника Отечества) тут надо составить предложения,а я не могу
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