Подскажите кто может 1.9 Мая (к знаменательной дате) 23 февраля ( к ежегодному праздн??ку Дню защитника Отечества) тут надо составить предложения,а я не могу
Русский язык
Подскажите кто может 1.9 Мая (к знаменательной дате) 23 февраля ( к ежегодному праздн??ку Дню защитника Отечества) тут надо составить предложения,а я не могу
Ответ(ы):
Гость:
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Запиши слова буквами. падйомный кран,прайэхал, сйидобныйи грибы, абйэхал, зайэха??,крутой подйом, топлый прйиом
Русский язык
Математика
На уроке математики ребята выполнили самостоятельную работу, которая длилась 15 м??нут . Какую часть урока составляет самостоятельная работа?
Русский язык