Где находятся голосовые связки каково их значение?

Биология
Где находятся голосовые связки каково их значение?
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
 голосовые связки – один из самых важных органов для образования звуков, который находится в средней части аппарата, в гортани. Гортань расположена между глоткой и трахеей и соединяет эти два органа. Она состоит из нескольких хрящей: надгортанного, щитовидного, перстневидного и других парных. К щитовидным и черпаловидным крепятся голосовые связки или складки: это слизистая оболочка гортани, которая имеет не гладкую, а складчатую форму. Она состоит из мышечной и соединительной тканей. 
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