Перевод этого текста . ДАМ 30 БАЛЛОВ!!!!!!!!!!!!!

Гость: Гость:

На прошлой неделе мисс Элисон повела учеников на экскурсию в больницу. Онахотела показать детям, как работают врачи. На входе детей встретила миссис Браун. Онаработала в больнице много лет и знала о ней практически все. Когда дети вошли, ониодели белые халаты, точно как все те, кто работал в больнице. - Сегодня у вас необычная экскурсия. Я покажу вам разные места в нашей больнице. Таквы узнаете, как доктора здесь работают и как оказывают пациентам медицинскуюпомощь.Затем она продолжила. «Люди попадают в больницу по многим причинам. Иногдаим нужна неотложная помощь – специальное лечение, или лекарства, которые естьтолько в больнице. Многим делают операции.»Когда они шли по коридору, дети спросили: «А что это за странный запах?»Миссис Браун ответила: «Вы ощущаете запах дезинфицирующего раствора. Пол вбольнице моют этим раствором несколько раз в день, чтобы убить микробы. В больницевсегда должно быть чисто».Мисси Браун повела их наверх. «Детей лечат в отдельном корпусе, которыйназывается педиатрическим, - объяснила она, - Большая часть палат рассчитана наодного-двух детей. Каждая из кроватей может регулироваться по высоте, что быть выше,или ниже. Таким образом вы можете сидеть в кровати, чтобы рисовать, смотретьтелевизор и, конечно, чтобы поесть.»