Какой объём воздуха необходим для сжигания 40 грамм бария,содержащего 5% примесей
Химия
Какой объём воздуха необходим для сжигания 40 грамм бария,содержащего 5% примесей
Ответ(ы):
Гость:
2Ba + O2 = 2BaO m(Ba)чист. = 40*0.95=38гр. n(Ba)=mM=38137=0.27 моль => n(O2)= 0.13 V(O2)= 0.13 * 22.4 = 3.10 литра.
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