Люди вычислитель целую часть из дроби 65/19. СРОЧНОО!!

Математика
Люди вычислитель целую часть из дроби 65/19. СРОЧНОО!!
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