Составте предложения к словосочетаниюстелый крыжовник

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Составте предложения к словосочетаниюстелый крыжовник
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Я сорвала спелый крыжовник. Я люблю спелый крыжовник. Мама попросила меня собрать спелый крыжовник. Спелый крыжовник очень вкусный. Выбирай любое:)
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