выполните разложение на множители m^2+m^2n-mn-m^3=
Алгебра
выполните разложение на множители m^2+m^2n-mn-m^3=
Ответ(ы):
Гость:
Mn (m-1)-m^2*(m-1)=(m-1)(mn-m^2)=m(m-1)(n-m)
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