Напишите 5 предложений кикие характеры Жилина и Костылина из рассказа кавказкий пленик
Литература
Напишите 5 предложений кикие характеры Жилина и Костылина из рассказа кавказкий пленик
Ответ(ы):
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В рассказе кавказский пленник автор противопоставляет двух героев. Офицеров русской армии Жилин и Костылин, которые попали в плен к татарам. Жилин человек с твердым характером, крепкий. Костылин человек зависимый, который нуждается в чьей то помощи.
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