Напишите 5 предложений кикие характеры Жилина и Костылина из рассказа кавказкий пленик

Гость: Гость:

В рассказе кавказский пленник автор противопоставляет двух героев. Офицеров русской армии Жилин и Костылин, которые попали в плен к татарам. Жилин человек с твердым характером, крепкий. Костылин человек зависимый, который нуждается в чьей то помощи.