Три бригаты строителей должны построить 2 одинаковых дома . На строительство одно о дома первой бригаде потребуется 9 недель, второй бригаде в 1 1\3 раза больше вп времени ,а третьей в 2раза больше времени,чем первой. за сколь...
Математика
Три бригаты строителей должны построить 2 одинаковых дома . На строительство одно о дома первой бригаде потребуется 9 недель, второй бригаде в 1 1\3 раза больше вп времени ,а третьей в 2раза больше времени,чем первой. за сколько недель три бригады построят два дома, работая совместно?
Ответ(ы):
Гость:
1)9*1 1/3=9*4/3=12 недель потребуется второй бригаде чтобы построить дом 2)9*2=18 недель потребуется третьей бригаде -------------------------------------- 3)1/9 часть дома -первая бригада построит за 1 неделю 4)1/12 часть дома-вторая бригада построит за 1 неделю 5)1/18 часть дома-третья бригада построит за 1 неделю 6)1/9+1/12+1/18=9/36=1/4 часть дома за 1 неделю построят бригады работая вместе 7)2:1/4=за 8 недель три бригады построят два дома работая совместно. Ответ:за 8 недель.
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