Три бригаты строителей должны построить 2 одинаковых дома . На строительство одно о дома первой бригаде потребуется 9 недель, второй бригаде в 1 1\3 раза больше вп времени ,а третьей в 2раза больше времени,чем первой. за сколь...

Математика

Три бригаты строителей должны построить 2 одинаковых дома . На строительство одно о дома первой бригаде потребуется 9 недель, второй бригаде в 1 1\3 раза больше вп времени ,а третьей в 2раза больше времени,чем первой. за сколько недель три бригады построят два дома, работая совместно?

Автор: Гость