Если вы плывете на восток от точки с координатами 47 градусов с.ш., 20 градусов з.д бе??ега какого материка вы достигните

География

Если вы плывете на восток от точки с координатами 47 градусов с.ш., 20 градусов з.д бе??ега какого материка вы достигните

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