Если вы плывете на восток от точки с координатами 47 градусов с.ш., 20 градусов з.д бе??ега какого материка вы достигните
География
Если вы плывете на восток от точки с координатами 47 градусов с.ш., 20 градусов з.д бе??ега какого материка вы достигните
Ответ(ы):
Гость:
Я ваши координаты не точна понил но кажется в сторону Японии.
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