Чем отличается притчевое слово от слова в разговорной речи? Может ли оно одноврем??нно быть сказочным?

Литература
Чем отличается притчевое слово от слова в разговорной речи? Может ли оно одноврем??нно быть сказочным?
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Притчевое слово чему то учит, а разговорная речь ничему. притчевое слово может быть сказочным.
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