Спишите предложения, раскрывая скобки, вставляя пропущенные буквы, и расставьте знаки препинания. Постройте схемы предложений, определите вид(ы) подчинения. 1) Когда туман ра(с,сс)еялся когда серые обл..ка поднялись (в)верх и...

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Спишите предложения, раскрывая скобки, вставляя пропущенные буквы, и расставьте знаки препинания. Постройте схемы предложений, определите вид(ы) подчинения. 1) Когда туман ра(с,сс)еялся когда серые обл..ка поднялись (в)верх и ра(с,сс)таяли когда солнце вышло (из)за горы когда всё вокруг зас..яло в его лучах туристы прошли уже ки(л,лл)ометров семь от того села в к..тором мы ноч..вали. 2) Потом я в(с,з)помнил какими осл..пительно(синими) бывают лоскутки неба когда дни начинают медле(н,нн)о пр..бавляться как звенит прокалё(н,нн)ым морозом снег как потом каждая веточка и с..ринка солнечным светом утепляются в снег как постепе(н,нн)о весь снежный мир становится синим. 3) Сознание что склоны этих оврагов будут пр.. вр..щены в те(р,рр)а(с,сс)ы засажены лесом вишнёвыми и яблон..выми садами и что в этом будет часть его труда наполняло Колю горд..стью. 4) ..боры зат..нулись так что когда всё было пр..готовлено к от..езду ехать не имело смысла. 5) Под..ём на вершину был так крут что когда мы д..стигли её то у нас (не)было сил пр..нимать поздравления с победой.

Автор: Гость