Пожалуйста определить падеж этих словосочетаний вспомнил о встрече опоздал на урок опоздали на урок будем провожать бабушку быстрый бег помогала подруге узнали новости звонили по телефону вкусный кофе цени дружбу вырастил дерево

Русский язык
Пожалуйста определить падеж этих словосочетаний вспомнил о встрече опоздал на урок опоздали на урок будем провожать бабушку быстрый бег помогала подруге узнали новости звонили по телефону вкусный кофе цени дружбу вырастил дерево
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