Пожалуйста определить падеж этих словосочетаний вспомнил о встрече опоздал на урок опоздали на урок будем провожать бабушку быстрый бег помогала подруге узнали новости звонили по телефону вкусный кофе цени дружбу вырастил дерево

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Пожалуйста определить падеж этих словосочетаний вспомнил о встрече опоздал на урок опоздали на урок будем провожать бабушку быстрый бег помогала подруге узнали новости звонили по телефону вкусный кофе цени дружбу вырастил дерево

Автор: Гость