УСЛОВИЕ ПЛЗ Школьная библиотека получила 3420 новых учебников, что составило одну десятую часть всех уже имевшихся в библиотеке учебников. Сколько учебников стало в школьной библиотеке?

Математика

УСЛОВИЕ ПЛЗ Школьная библиотека получила 3420 новых учебников, что составило одну десятую часть всех уже имевшихся в библиотеке учебников. Сколько учебников стало в школьной библиотеке?

Автор: Гость