УСЛОВИЕ ПЛЗ Школьная библиотека получила 3420 новых учебников, что составило одну десятую часть всех уже имевшихся в библиотеке учебников. Сколько учебников стало в школьной библиотеке?
Математика
УСЛОВИЕ ПЛЗ Школьная библиотека получила 3420 новых учебников, что составило одну десятую часть всех уже имевшихся в библиотеке учебников. Сколько учебников стало в школьной библиотеке?
Ответ(ы):
Гость:
Завезли книг-3420-1/10 всех книг Всего-? 3420:1*10=34200(книг) всего
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Литература
Математика