УСЛОВИЕ ПЛЗ Школьная библиотека получила 3420 новых учебников, что составило одну десятую часть всех уже имевшихся в библиотеке учебников. Сколько учебников стало в школьной библиотеке?

Математика
УСЛОВИЕ ПЛЗ Школьная библиотека получила 3420 новых учебников, что составило одну десятую часть всех уже имевшихся в библиотеке учебников. Сколько учебников стало в школьной библиотеке?
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Завезли книг-3420-1/10 всех книг Всего-? 3420:1*10=34200(книг) всего
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