Один фермер собрал с поля 36 кг зерна. а второй фермер собрал на 12 кг больше чем первый фермер. половину своего урожая сложенного вместе они продали. сколько осталось?

Математика
Один фермер собрал с поля 36 кг зерна. а второй фермер собрал на 12 кг больше чем первый фермер. половину своего урожая сложенного вместе они продали. сколько осталось?
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