Один фермер собрал с поля 36 кг зерна. а второй фермер собрал на 12 кг больше чем первый фермер. половину своего урожая сложенного вместе они продали. сколько осталось?

Математика

Один фермер собрал с поля 36 кг зерна. а второй фермер собрал на 12 кг больше чем первый фермер. половину своего урожая сложенного вместе они продали. сколько осталось?

Автор: Гость