Слова с корнями зар-зор, лаг-лож, кас-кос, гор-гар, раст-ращ-рос.

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Слова с корнями зар-зор, лаг-лож, кас-кос, гор-гар, раст-ращ-рос.
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Заря, позор, лаг-незнаю, ложиться, каска, косы, гора, гар-незнаю, растение, выращивание, роса. ХОРОШИХ ОЦЕНОК!!! :)
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