ПОМОГИТЕ РЕШИТЬ ЗАДАЧУ....ОЧЕНЬ СРОЧНО(желательно расписать её более подробно) Гипертрихоз передается через У - хромосому, а резус - фактор (Rh+) - как доминантный аутосомный признак.В семье, где отец имел гипертрихоз и был рез...

Биология

ПОМОГИТЕ РЕШИТЬ ЗАДАЧУ....ОЧЕНЬ СРОЧНО(желательно расписать её более подробно) Гипертрихоз передается через У - хромосому, а резус - фактор (Rh+) - как доминантный аутосомный признак.В семье, где отец имел гипертрихоз и был резус - положительным, а мать - с нормальным оволосением и также резус – положительная, родился ребенок с гипертрихозом и резус - отрицательный.Восстановите генотипы всех членов данной семьи.

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