ПОМОГИТЕ РЕШИТЬ ЗАДАЧУ....ОЧЕНЬ СРОЧНО(желательно расписать её более подробно) Гипертрихоз передается через У - хромосому, а резус - фактор (Rh+) - как доминантный аутосомный признак.В семье, где отец имел гипертрихоз и был рез...

Биология
ПОМОГИТЕ РЕШИТЬ ЗАДАЧУ....ОЧЕНЬ СРОЧНО(желательно расписать её более подробно) Гипертрихоз передается через У - хромосому, а резус - фактор (Rh+) - как доминантный аутосомный признак.В семье, где отец имел гипертрихоз и был резус - положительным, а мать - с нормальным оволосением и также резус – положительная, родился ребенок с гипертрихозом и резус - отрицательный.Восстановите генотипы всех членов данной семьи.
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
a - гипертрихоз R - резус фактор положительный r - резус фактор отрицательный. Отец ХY^a Rr Мать X X Rr Сын родился,именно сын потому что гипертрихоз передается по мужской линии с таким генотипом: XY^a rr
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